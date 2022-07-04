世界盃｜本港六商場設世盃官方精品店　大力神盃模型予球迷（附精品詳情） (21:46)

世界盃尚餘約1個月開鑼，本地勢再掀起四年一度的睇波熱潮，本港6間商場亦將於下月5日起，設立FIFA官方授權的「2022 FIFA卡塔爾世界盃特許零售精品店」，售賣包括水晶球、T恤、足球、繩索袋及拼圖等多款世盃官方精品。其中位於新都城中心第2及3期 、新港城中心、荃灣千色匯及屯門時代廣場的精品店，更將世界盃大力神盃及卡塔爾世界盃3D會徽模型，讓球迷一嚐「捧盃」滋味。

活動詳情︰

活動日期：11月5日至12月18日

活動時間：中午12時至晚上8時

參與商場：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 新都城中心 2及3期、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場及屯門時代廣場

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