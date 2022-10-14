歐霸｜阿仙奴3戰全勝出線在望　阿迪達冀輪換減傷疲（附精華） (18:04)

阿仙奴主帥阿迪達今仗延續輪換政策，首席射手加比爾捷西斯獲准休息未隨隊出征，而翼鋒雷斯尼爾遜亦首次在今季獲派正選登場。全場佔據主動的「兵工廠」於24分鐘由翼鋒布卡約沙卡右路殺入禁區，近門施射雖被對手後衛攔截，但皮球隨即反彈至其胸口撞入網打開紀錄。

不過，球隊及後攻勢未見入肉，反被主隊波杜基林特策動多次具威脅反擊，但全部無功而還下，阿仙奴終憑沙卡的入球小勝而回，3戰全勝得9分續居首，領先踢多一輪排第3的對方5分，由於對賽成績較佳，只要餘下3輪至少取得1分，便可至少出線附加賽。

賽後阿迪達表示︰「在賽程頻密下，輪換可盡量保護球員減少傷疲，我不希望每名球員經常踢足90分鐘，這對球隊及球員來說都有很大風險，因此在當中取得平衡很重要，但首要目標當然是每場均可取得勝利。」而他又透露，是役功臣沙卡是役因傷退下火線，未知下周日英超作客列斯聯能否趕及出戰。

至於同組的燕豪芬則在主場以5︰1大勝蘇黎世，賽後3戰得7分居次，同樣提早確保出線附加賽資格。

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