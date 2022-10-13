籃球｜南華72：56挫東方　甲一總決賽拔頭籌 (22:57)

東方和南華歷來兩度於總決賽碰頭，「紅軍」在2016年勝出，而東方則於2018年鬥足5場下反勝，贏得隊史首冠。兩軍這次再度會師總決賽，吸引球迷坐爆修頓，就連港超球會傑志前鋒「黑山伊巴」丹恩奴域也是座上客。

東方在季後賽4強以直落兩場擊敗滿貫，在總決賽首戰面對南華，開賽初段士氣如虹，外有梁嘉顯交出「4分打」，內有徐遠成強攻禁區和卜聿揚鋤樽，「藍軍」一度領先9分。不過，南華隨後有曾湛元和葉耀邦外投得手，領軍追至15：19完首節。南華在次節有梁兆華和余理洋在外線開火，東方則有李琪三分中鵠還以顏色，惟「紅軍」前鋒葉耀邦和朱亮在高低位配合，助球隊在末段首度反超前前，並以36：34完半場。

東方在下半場啞火，頭2分鐘未有任何進帳，反觀南華愈打愈順，梁兆華和余理洋大灑三分雨，領「紅軍」將優勢擴至61：41。兩隊在最後一節打出火藥味，球員間肢體碰撞漸趨激烈，球證多次響哨。東方受制於南華防守，僅卜聿揚得分達14分，其餘眾將只得單位數得分，南華則點點開花，除了朱亮貢獻「雙雙」13分15籃板、余理洋得22分，梁兆華和葉耀邦也分別射入11及12分。南華終以16分優勢勝出，場數領先1：0。

至於滿貫在頭場有張偉康和何倚富合轟11球三分，以及荷利菲特貢獻「雙雙」，終以110：79大勝永倫，在3場2勝制的季軍戰先拔頭籌。兩隊在首節鬥得激烈，永倫有泰那和傷癒復出的賀斯福裡應外合，滿貫則有蔡再懃火力全開獨得8分，助球隊稍稍領先27：23。不過，「綠軍」次節大灑三分雨，張偉康在初段射入兩球三分，而何倚富在末段發威，在外線轟入3球，將領先優勢擴至61：46完半場。

滿貫在下半場繼續佔優，最終在4人得分上雙，包括荷利菲特貢獻「雙雙」26分14籃板、蔡再懃得22分，張偉康和何倚富的三分球15射11中，合力轟入35分，滿貫終以110：79力克永倫，在3場2勝制的季軍戰領先1：0。

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