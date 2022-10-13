渣馬｜魏賡喜見復辦未定參賽組別　信備戰時間充裕憂再延期 (22:06)

原定下月舉行、一度取消的渣打香港馬拉松最終復辦，渣馬籌委會今日公布，賽事正式獲批准於明年2月12日舉辦，參賽名額暫定為2.5萬個，將於11月初公布報名詳情，分階段接受報名。

籌委會表示，今屆賽事繼續包括馬拉松、半馬拉松和10公里3個距離組別，並將邀請海外精英跑手參加，並沿用傳統路段。上屆贏得男子全馬拉松季軍的魏賡表示，認為渣馬改期到明年2月，比起今年底舉行更好，「渣馬是我每年最期待的比賽，我希望每年都能參加。我覺得改期到下年2月比較理想，因為準備時間比較充足，而且天氣會涼一點」。

魏賡續指，暫未決定報名參與哪項距離組別，但4個月的備戰時間充裕，惟他對賽事仍存憂慮，「準備時間尚算充裕，不過怕又會延期或取消」。對於賽會打算邀請海外跑手來港作賽，他表示沒太大影響，「海外跑手的水平，一般來說跟我們差距比較大，對本地跑手而言，有比賽已經算好」。

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