排球｜5球會入稟高院　控港排總「無理解除正式會員資格」　 (18:59)

其他報道：排球︱5球會指控排總無理除牌 削資源與執委董事參選權

今次入稟的原告包括陳健達（及仁濟排球會）、呂紹豪（及ALPS體育會）、葉鳳儀（及力臻排球隊）、黃家其（及青龍排球會）及林鎮國（及葵青女子排球隊）；被告則是香港排球總會有限公司及排總會長吳守基。據高等法院審訊案件表，這宗民事訴訟案件周三於原訟法庭審議，首次公開聆訊已在高等法院完成，據悉仍未有最終結果。

5間球會在去年9月相繼發聲明，指排總無理取消其正式會員資格，質疑決定不符規定並要求董事會公開回應事件。排總及後反駁指，5間球會在董事會換屆選舉前不足兩星期獲通過成為正式會員，被現任會員投訴欠合理性及合法性，經大律師審視後認為並無客觀準則作為批核基礎。

雙方在網上隔空開火，5間球會直指排總「官腔」，並要求排總公開完整法律文件；其後19支甲、乙、丙組球隊亦曾聯署，要求排總公開解釋，惟事件一直未有進展。

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