歐聯︱羅拔仔補時破網　巴塞逼和國米出線荊棘滿途　拜仁連續15季晉16強　 (17:57)

巴塞隆拿上周中交手作客以1球負國際米蘭，此戰先由翼鋒奧士文尼迪比利在40分鐘接應沙治羅拔圖的橫傳後，近門撞射建功，半場以1：0領先。不過，在巴塞鬧中堅荒下復任正選的35歲老將碧基，下半場接連犯錯，先在50分鐘「包越位」，讓敵軍中場尼高路巴列拿入楔起腳扳平，後於63分鐘又因未能及時回防，再被敵鋒拿達路馬天尼斯禁區內抽射得手，令巴塞從領先變回落後。

賽事最後10分鐘戰局峰迴路轉，巴塞82分鐘憑「羅拔仔」施射省中敵衛巴斯東尼改變方向入網追平。然而國米於89分鐘藉一次反擊，由無人看管翼衛高辛斯燙射建功再次領先。以為巴塞將被國米雙殺之際，羅拔仔補時兩分鐘再接應艾利加西亞長傳，力壓客軍守衛頂入。此役贏波即提前出線國米，有中場阿沙蘭尼最後一擊單刀失機，使巴塞得以逼和3：3完場，賽後4戰得7分排第3，落後次席國米3分，保住僅餘的出線希望。

縱然晉級16強尚未絕望，巴塞兩周後須主場迎戰全勝之師拜仁；相反，國米僅面對4戰皆北的柏辛域陀尼亞，全取3分便可出線。連續兩季陷入歐聯分組賽出局危機，巴塞教頭沙維承認對此非常失望，直言今屆歐聯是場「殘酷遊戲」，「足球就是減少失誤，我們此戰防守欠佳，因此負上沉重代價。我們仍會保持希望，只是情况十分嚴峻」。陣中老臣布斯基斯及碧基本仗先後犯錯導致失球，但兩人仍獲主帥力挺，「我們是團隊，球隊失利也是我的失利。不論碧基、布斯基斯，或是柏迪、迪比利犯錯，作為教練的我亦責無旁貸，也要準備受到批評」。

國米主帥施蒙尼恩沙基此戰補時尾段因投訴過激領紅，他雖滿意球隊發揮，但仍為未能提前出線耿耿於懷，「我們想改寫球會歷史，若此役贏波晉級，將是非凡的壯舉。現在我們只好專注下仗，在主場球迷面前邁出出線的最後一步」。

同組另一仗，拜仁慕尼黑有中場哥列斯卡「起孖」，加上沙迪奧文尼及湯馬士梅拿建功，作客4：2擊敗柏辛域陀尼亞，創下跨季分組賽11連勝紀錄，並連續15季出線16強。

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