甲一︱遊協名次賽連敗提前降班　主將錢嘉豪嘆熱血難敵缺資源 (23:04)

甲一相隔4年重啟降班機制，在常規賽尾4的球隊需以配分加名次賽積分決定名次，康仁福建、南青、安保漢友和遊協依次為第7至10名，分別配分4至1分，而名次賽勝場得3分，負場得0分。名次賽後，連同配分總分最低之隊伍，下年度將降班甲二。

福建在首輪名次賽先贏遊協，今日於修頓上演的名次賽次輪再憑懷斯、鄭錦興、鄭卓男和劉子禮得分上雙，以74：71反勝漢友，以10分率先「上岸」，漢友則獲5分。至於遊協未能打出背水一戰的氣勢，於名次賽以56：106大敗予南青，兩輪賽事全敗僅得1分，即使27日最後一輪名次賽擊敗漢友，也難逃降班命運，成為近4年來首次降班的甲一球隊，而甲二冠軍的晉裕來年則升班至甲一。

錢嘉豪第3季效力遊協，他指早年膝蓋十字韌帶斷裂，故今季留在遊協是希望證明自己仍有力征戰甲一。不過，提到球隊降班，他也顯得無奈，「我們不是要責怪任何人，但今季球隊沒有資源，我們連車馬費也沒有，全季也打得好艱難」，而且米高尼利斯雖佔居港外援資格，但他有正職在身，能力難與荷利菲特等洋將相比。雖然外界認為遊協獲香港遊樂場協會支援，但錢嘉豪透露球隊今季不能在修頓練習，甚至要到街場練習。雖然球隊肯定降班，但錢嘉豪表示眾將已盡全力，「我們堅持至今，只靠『熱愛』二字」。

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