歐聯︱麥巴比不滿任PSG中鋒　亨利以過來人身分駁斥　稱球隊比任何東西都更重要 (21:52)

PSG此仗有美斯連續兩仗因傷避戰，但仍在39分鐘憑基利安麥巴比射入12碼領先，這亦是23歲的他歷來第31個歐聯入球，趕過卡雲尼成為球隊的「入球王」。惟其隊友中場馬高華拉堤於62分「犯天條」，賓菲加中場祖奧馬里奧操刀極刑得手，使雙方繼上周中交手後，再度各一言和，賽後同是4戰得8分，拋離祖雲達斯和海法馬卡比5分，只餘兩輪比賽下，很有機會攜手出線16強。

麥巴比傳言不想司職中鋒，但PSG右閘阿拉舒夫指對方很開心，能聚精會神於比賽。法國隊名宿亨利不認同麥巴比疑發牢騷道：「沒有球員喜歡踢一些不擅長的位置，但球隊比任何事情更重要。我當年不喜歡在巴塞隆拿被安排在左路側擊，但我必須這樣做。歸根究底，只有一條規則，就是若教練要求你做某種事，都是因為他覺得球隊可因此得益。」

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