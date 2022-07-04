NBA｜格連推撞普爾僅罰款　周五歸隊練習備戰開鑼鬥湖人 (17:28)

格連上周在球隊練習與普爾發生衝突，兩人初則口角，繼而互相推撞，最後格連和對方揮拳，需由隊友分開兩人，是次衝突的影片更意外流出。格連周日公開道歉並宣布暫時離隊，卡爾教練今日宣布球隊決定向格連罰款處，但不會禁賽，他指出球隊總經理麥爾斯、格連、普爾，以及當家球星史堤芬居里等人都參與決策過程，「這是一個耗費心力的過程，在評估過所有狀况後，我們覺得這是最好的做法。不管做甚麼決定，都不會是輕鬆和完美的」。

卡爾直言「這是我擔任總教練以來最嚴重的危機」，他表示近30多年來，在NBA看過20次類似事件，如果只有球隊內部的人知道會較易處理。卡爾表示，在「咖喱仔」居里的努力下，格連和普爾已有交流，「居里一直在背後努力，試圖找出讓球隊繼續前進的最佳方式」。

至於勇士今日在季前熱身賽收起一眾主力下，仍在主場以131：98擊敗波特蘭拓荒者；底特律活塞則以99：115負奧克拉荷馬雷霆，活塞前榜眼巴治里甫開賽56秒更在沒有身體接觸下重創右膝，需在隊友攙扶下提早離場。

其他報道：英超︱利物浦再傷兵 路爾斯戴亞斯膝傷缺陣至世盃後 無緣未來10場賽事

其他報道：劍擊｜港隊U23亞洲賽女花團體摘銀

其他報道：英超｜諷阿迪達無力管理大牌球星 奧巴美揚稱負面情緒致失言