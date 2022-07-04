歐聯︱AC米蘭因「全餐」爭議遭車路士雙殺　祖雲達斯4戰3敗續撐艾歷尼 (16:10)

AC米蘭上周作客淨負車路士3球，今仗18分鐘亦因湯姆利對美臣蒙特從後拉衫，即使蒙特完成射門，被主隊門將邁治蘭擋出，球證仍判12碼及對湯姆利出示紅牌。佐真奴費路操刀得手後，客軍再有奧巴美揚接應蒙特傳中撞入，34分鐘增添比數並維持勝局完場，兩場雙殺「紅黑軍」後升至榜首。惟翼衛列斯占士下半場傷出，暫未知會否影響其出戰世界盃。

對於湯姆利輸12碼被逐，皮奧利直言：「足球是接觸性運動，湯姆利的拉扯也只有觸碰到對方手臂，這絕不是犯規，更不是紅牌，很可惜我們無法用相同人數較勁。」米蘭中場東拿利在賽後一邊看重播，一邊向記者揶揄：「不如用籃球球例，只要碰到都犯規。不只這一下，球隊上半場有多次被罰黃牌和自由球，都令人費解。」德國籍球證施拔治Daniel Siebert是役上半場並發出6張紅、黃牌，為暫時今屆所有比賽中上半場最多。佐真奴、英格蘭名宿加歷查都認為湯姆利紅牌過於苛刻，但同意判12碼決定。E組另一場由薩格勒布戴拿模主場1：1逼和薩爾斯堡，後者落後車路士1分，領先另外兩隊兩分排次席。

至於H組的祖雲達斯，遭海法馬卡比前鋒艾斯利上半場梅開二度，4戰1勝3負，亦有翼鋒迪馬利亞受傷。會長安德列艾里尼向球迷道歉，但表明球隊戰績不濟屬所有人責任，「艾歷尼會繼續是祖雲主帥」，無易帥意向亦與球會財政無關。

同組另一場由巴黎聖日耳門（PSG）主場1：1遭賓菲加逼和，賽後雙雙領先祖雲5分，由前者以較多得球排榜首。有歐陸傳媒賽前報道，是役射入12碼的基利安麥巴比，續約僅半年便希望最快明年1月可離隊，而主帥加迪亞或一同求去。

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