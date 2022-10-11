劍擊｜港隊U23亞洲賽再下一城　女子佩劍團體賽勇奪金牌 (21:16)

女佩團體賽只有5隊參賽，被列為2號種子的港隊4強面對哈薩克隊初段處於下風，但梁洛文在第3局打出7：3反超比分後，薛雅齊在第4及7局亦打出5：1拉開優勢，領軍以45：41險勝晉級。港隊在決賽面對在個人賽包辦三甲的韓國隊也打出驚喜一仗，薛雅齊在第3局以8：4挫個人賽冠軍Choi Jiyoung後，港隊便一直領先，終以45：38勇挫韓國隊，贏得金牌。女重在只有陳祉澄、關爾敏和吳卓輶3人出戰下，仍於團體賽8強先以45：41擊敗約旦隊，雖然在4強以22：45負哈薩克隊，她們仍收穫銅牌。

朱詠翹賽後接受本報訪問時表示，對於團體賽能擊敗韓國隊奪冠感高興，「韓國隊劍手在個人賽獲頭4，有一定實力。我們4人在個人賽都是輸給她們，所以今次視為自己和男佩爭一口氣」。她指團隊能發揮應有水準，而獲勝關鍵是薜雅齊在第3局重奪領先優勢，「我們今日鬥心很強，而且Summer打得很好，港隊在頭兩局仍落後，但她追上去之後，我們一直保持氣勢，最後才能勝出」。

男花在個人賽意外無緣獎牌後，今在團體賽終打出好表現。吳諾弘、鄭鐵男、蔣翱駿及梁千雨聯手在8強先以45：20輕取印度隊，4強再以45：41險勝中華台北隊晉級。港隊在決賽面對韓國隊時，有梁千雨在第3局打出7：4攻勢，緊接上場的吳諾弘更以5：0拉開優勢，助港隊一度領先9分。不過，港隊在尾3局不斷失分，力戰下以41：45告負，屈居亞軍。

連同女花關渝澄和梁雅蕾在個人賽雙雙掛銅，加上她們昨日伙拍符妤名及黎熙晴在團體賽得銀牌，港隊在今屆賽事以1金2銀3銅作結。

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