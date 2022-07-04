NBA｜祖利蒙特格連為拳打普爾道歉　被罰無限期離隊反省　傳二人不咬弦氣氛緊張 (20:51)

格連和普爾上周在練習期間發生口角，及後發生肢體衝突，格連向對方揮拳。美國八卦媒體TMZ近日流出這場衝突的影片，並指普爾練習時認為對手犯規，格連不滿並多次爆粗，隨後普爾暗示自己將有機會跟勇士高薪續約，導致仍未續約的格連更為惱怒，情緒失控下向對方動手，但勇士職、球員一致否認普爾態度欠佳。

格連近日召開記者會，公開向普爾等隊友致歉，表示自己「不是一個好的領導者」，並透露近期將不會參與球隊訓練，但盼努力修補和隊友之間的關係，他計劃出戰下周三（19日）在主場對洛杉磯湖人的新季揭幕戰。

勇士則宣布格連將無限期離隊，主帥卡爾指出此為球隊的「共同決定」，後者日前更公開表示普爾心志堅定，也是勇士陣中不可或缺的存在，希望與這名23歲新星順利續約。

不過，格連的道歉仍似未見成效，根據《Locked On Warriors》記者Cyrus Saatsaz報道，雙方並非第一次發生爭執，普爾依然感到不滿，似乎也未有原諒格連的意思。格連與勒邦占士私交甚篤，近日更傳出這名在明夏成為自由身的前鋒，有意轉投湖人。

至於洛杉磯湖人將與籃球運營副總裁兼總經理比連卡續約4年，雖然「紫金軍團」去年無緣季後賽，但消息指班主珍妮畢斯仍對他充滿信心。

另外，丹佛金塊今日（11日）於季前賽主場以107：105險勝鳳凰城太陽，惟賽前發生小插曲，主播在介紹球員出場時，意外將迪安祖佐敦和客軍中鋒迪安祖艾頓的名字調轉，令迪安祖佐敦露出難以置信的表情。

夏洛特黃蜂在另一場熱身賽面對華盛頓巫師，主力控衛拿美路波爾在第三節一次突破時，踩中安東尼基爾而扭傷左腳踝，並因傷提早退下火線，球隊終以107：116敗陣。

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