歐聯︱PSG賽前掀不利消息 美斯因傷缺陣 麥巴比疑不滿踢中鋒傳欲明年離隊 (22:14)

巴黎聖日耳門vs.賓菲加 now646台 周三凌晨03：00 直播

PSG賽前確認，美斯因小腿傷勢未癒，繼上場法甲對蘭斯後將再次缺陣。這名35歲阿根廷隊球星在上周歐聯作客1：1打和賓菲加射入1球，但之後受傷退下火線。PSG主帥加迪亞在賽前記招上表示，美斯仍感到不適，穩陣起見缺席今場比賽，預計下周一聯賽對馬賽可復出。法國《隊報》稱，美斯不想在下月底卡塔爾世界盃開鑼前冒任何風險，會小心處理身體狀况才復出。

此外，PSG另一球星基利安麥巴比，則在賽前傳出與球會關係破裂。法國《RMC》報道，麥巴比今季已多次在網上發文暗示不滿球會高層的內容，其中在上仗悶和蘭斯後他曾在社交網發文，提及「柱躉式」字眼，但不久刪去帖文。法國《隊報》解釋，此舉反映這名法國國腳不滿在球隊要踢中鋒位置，亦對會方今夏未有兌現簽入柱躉式中鋒支援他的承諾。麥巴比此前在法國隊時，曾提及在國家隊踢得更舒服的言論。西班牙《馬卡報》亦報道，PSG今夏游說麥巴比高薪續約時許下的承諾，至今不少都未能兌現，促使這名法國隊射手重燃離隊念頭。加迪亞則稱，麥巴比在上仗打和蘭斯後反應激烈，也是因為對賽果感到沮喪。

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