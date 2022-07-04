歐聯︱PSG賽前掀不利消息 美斯因傷缺陣 麥巴比疑不滿踢中鋒傳欲明年離隊 (22:14)

巴黎聖日耳門（PSG）將於周三（12日）凌晨出戰歐聯H組主場對賓菲加，但賽前傳出多項不利消息，除了確定球王美斯因傷缺陣，法國及西班牙傳媒更爆出陣中球星基利安麥巴比疑不滿球會未有兌現部分承諾，有意明年1月離隊。
巴黎聖日耳門vs.賓菲加 now646台 周三凌晨03：00 直播
PSG賽前確認，美斯因小腿傷勢未癒，繼上場法甲對蘭斯後將再次缺陣。這名35歲阿根廷隊球星在上周歐聯作客1：1打和賓菲加射入1球，但之後受傷退下火線。PSG主帥加迪亞在賽前記招上表示，美斯仍感到不適，穩陣起見缺席今場比賽，預計下周一聯賽對馬賽可復出。法國《隊報》稱，美斯不想在下月底卡塔爾世界盃開鑼前冒任何風險，會小心處理身體狀况才復出。
此外，PSG另一球星基利安麥巴比，則在賽前傳出與球會關係破裂。法國《RMC》報道，麥巴比今季已多次在網上發文暗示不滿球會高層的內容，其中在上仗悶和蘭斯後他曾在社交網發文，提及「柱躉式」字眼，但不久刪去帖文。法國《隊報》解釋，此舉反映這名法國國腳不滿在球隊要踢中鋒位置，亦對會方今夏未有兌現簽入柱躉式中鋒支援他的承諾。麥巴比此前在法國隊時，曾提及在國家隊踢得更舒服的言論。西班牙《馬卡報》亦報道，PSG今夏游說麥巴比高薪續約時許下的承諾，至今不少都未能兌現，促使這名法國隊射手重燃離隊念頭。加迪亞則稱，麥巴比在上仗打和蘭斯後反應激烈，也是因為對賽果感到沮喪。
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