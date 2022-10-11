田徑｜參戰虛擬跑步定向加深對港認識　楊文蔚透露膝傷康復進展理想 (19:05)

這項城市定向跑賽事的參賽者在登記報名時，須選擇加入由楊文蔚或林德信率領的其中一支隊伍，並於10月8日下午3時至6時的3個小時內，透過手機應用程式尋找遍佈東九龍的Checkpoints，進行各項挑戰、任務以贏取分數。藝人林德信的紅隊，以平均每人9108分贏得賽事錦標，至於香港跳高紀錄保持者楊文蔚率領的藍隊則以平均每人8786分落敗。個人成績方面，Alan Wan及Caroline Jennings分別以28,490分（25.17公里）及23,610分（20.05公里）榮膺男、女子冠軍。

楊文蔚雖然未能帶領隊伍贏得比賽，但她說：「今次賽事很好玩，亦是我第一次參加這類定向比賽。第一次由獅子山公園跑到觀塘碼頭，中途有不少地方是自己從未去過，平時亦未有留意到的，加深了對香港的認識。例如由黃大仙行去新蒲崗，途中經過的天橋及隊道，是我從沒有行過的。靠近觀塘有個半圓設計的隧道很美，最適合影相打卡，是平日坐車看不到的地方。」

楊文蔚透露上星期覆診，醫生指其左膝康復情况十分理想，肌肉力量還可以，沒有太大的流失。醫生建議她不用心急，按照康復進度，3個月可以慢跑，6個月左右可以跳，明年1月便可以恢復運動員高強度的訓練。她表示：「我接著的計劃是好好休養，跟復健進程一步步做好，並且利用這段時為自己設計的品牌進行產品發佈會。明年亞運及2024巴黎奧運都是目標之一，但現階階段我還未可以跑跳，暫時都只能做肌力訓練，所以未知目標可以去到多遠，但都會盡力去做。」

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