英超︱利物浦再傷兵 路爾斯戴亞斯膝傷缺陣至世盃後 無緣未來10場賽事 (16:50)

戴亞斯在對阿仙奴時與對方中場湯馬士柏迪碰撞後膝部受傷，於42分鐘退下火線，據報他賽後被發現要持拐杖及戴護膝離場。多個傳媒報道，這名25歲哥倫比亞隊翼鋒經掃瞄後雖毋須做手術，但預計在卡塔爾世界盃開鑼前的賽事都未能上陣，換言之將會缺席利物浦未來10場賽事，包括3場歐聯分組賽、下周日英超主場大戰曼城，以及下月7日作客熱刺的硬仗，最快要到12月底球季重開時，才能再次為紅軍上陣。

哥倫比亞隊無緣參與今屆世界盃決賽周，但戴亞斯缺陣將對今季飽受傷兵困擾的利物浦再受打擊，此前已有新加盟借將中場艾法美路要做手術養傷長達4個月，右閘阿歷山大阿諾特亦在上仗傷出。紅軍季初戰績令人失望，英超8戰僅10分暫列第10位。

利物浦未來10場賽事

10月13日 歐聯 作客vs.格拉斯哥流浪

10月16日 英超 主場vs.曼城

10月20日 英超 主場vs.韋斯咸

10月22日 英超 作客vs.諾定咸森林

10月27日 歐聯 作客vs.阿積士

10月30日 英超 主場vs.列斯聯

11月2日 歐聯 主場vs.拿玻里

11月7日 英超 作客vs.熱刺

11月10日 英聯盃 主場vs.打比郡

11月12日 英超 主場vs.修咸頓

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