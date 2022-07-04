英超︱利物浦作客負阿仙奴 落後榜首14分創10年最差開季 高普認已不在爭標行列 (19:22)

阿仙奴憑加比爾馬天尼利開賽58秒打開紀錄及完半場前助攻予布卡約沙卡破網，加上沙卡在下半場射入12碼奠勝，在酋長球場以3：2擊敗有達雲紐尼斯及羅拔圖法明奴建功的利物浦，結束連續5次交手不勝，自2020年7月後再次在聯賽擊敗紅軍。兵工廠賽後9戰8勝得24分排榜首，續領先曼城1分；紅軍8仗2勝4和2負只得10分跌至第10位，自2012/13年來近10年最差開季，追平上季聯賽僅2負的落敗場數。

高普賽後表示，不同意12碼的判決，認為打和是更合理賽果，惟承認3個失球均來自失誤，以及球隊已不在爭冠之列。他透露半場因傷退下火線的路爾斯戴亞斯及阿歷山大阿諾特的傷勢情况不妙，據報前者被發現要用拐杖及腳部戴上護具才能離場。利物浦緊接周四凌晨歐聯作客格拉斯哥流浪，下周日英超將要主場大戰曼城。中堅華基爾雲迪積克承認，接連落敗後，球隊出現信心危機。

此外，紅軍隊長佐敦軒達臣完場前跟阿仙奴中堅加比爾馬加希斯爭執，引致雙方多名球員聚集幾釀衝突，球證奧利華一度走到場邊跟雙方領隊交談。英格蘭足總發言人表示會就此展開調查。

阿仙奴領隊阿迪達讚揚麾下今仗表現及踢出鬥志，但拒談爭標，「我很享受目前所處的位置，用今仗下半場表現出來的勇氣和信念，一步一步地踢好每場比賽。只要我們發揮出最佳狀態，是可以擊敗任何對手」。梅開二度的沙卡也稱，擊敗利物浦引證球隊正在進步，「在過去2、3年，利物浦是我們一直想努力對抗的球隊，今仗證明我們正在進步，亦給球員得到更多信心」。

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