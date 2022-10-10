意甲｜戴巴拿傷出勢唞1個月　意媒料落選阿根廷大軍無緣世盃 (21:08)

羅馬今仗開賽僅6分鐘，憑後衛基斯史摩寧接應羅倫素柏歷堅尼傳中在禁區頂入領先。作客的萊切其後雖有隊長希祖曼飛剷領紅被逐，但在39分鐘仍靠加比爾史杜菲沙建功扳平。換邊後羅馬有射手譚美阿巴謙遭對手絆倒獲判12碼，戴巴拿主射得手，領軍鎖定2：1的勝局。

戴巴拿主射12碼時疑拉傷左腳大腿，其後更退下火線。連同歐霸分組賽領軍三連勝的主帥摩連奴說：「他的情况並不樂觀，我不是醫生，但基於我的經驗及與保羅交談，他在今年內復出的機會不大。」意媒指戴巴拿將作詳細檢查，但料至少休戰1個月，意味即使趕及出戰世盃亦狀態成疑，屆時或被阿根廷隊主帥史卡朗尼棄用。阿根廷隊於下月22日出戰世界盃決賽周，在C組首戰面對沙特阿拉伯隊，同組對手尚有墨西哥隊及波蘭隊。

另外，榜首的拿玻里同日作客克雷莫納，憑射手基奧雲尼施蒙尼及夏榮羅辛奴等建功，以4：1大勝凱旋，賽後9戰7勝2和得23分續居首。拿玻里周四歐聯分組賽將迎戰阿積士，主帥史巴列堤深信可取勝鎖定16強席位，「克雷莫納並不易應付，今仗發揮令人滿意。我不認為麾下為近期的佳績感到亢奮，而是他們會不斷針對不足改進，保持清醒才能行穩致遠」。

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