桌球｜傅家俊激戰後「回到現實」　今早送女兒上學　嘆「幕幕畫面像發夢」　 (18:43)

傅家俊繼2017年後，再有機會在香港球迷面前獻技，他在今屆香港世界桌球大師賽一路過關，在8強擊敗施比，準決賽打出147反勝希堅斯，決賽跟奧蘇利雲在破紀錄超過8500名球迷面前上演「夢幻對決」，他認為這是自己打過最難忘的比賽，「可以在太太和兩個女兒面前比賽，令她們留下美好回憶，一幕一幕的畫面都好像在發夢一樣」。不過，傅家俊今早亦分享自己送女兒上學的照片，表示「回到現實」。

世界桌球大師賽是香港爆發疫情以來首項大型國際體壇盛事，其間港府防疫政策不停改變，傅家俊直言面對很多外界難以想像的困難，幸得主辦單位一一解決，才能成功舉辦今次賽事。他笑言「由比賽前一日教識所有球手，究竟甚麼是『0+3』，以及怎用安心出行，確保他們在香港不會犯法之餘，亦都可以玩得開心安心又放心」。這名香港桌球一哥盼賽事也能為港人帶來歡樂，「近年大家的生活都過得不容易，希望所有香港市民都喜歡這份桌球界送給大家的禮物」。

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