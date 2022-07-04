英超︱C朗取球會第700球助曼聯反勝愛華頓 領隊坦夏格信入球陸續有來 (16:20)

曼聯中場卡斯米路今仗首在英超正選，但開賽5分鐘於後場失誤被迫甩皮球，令愛華頓中場伊禾比一記遠射先開紀錄。「紅魔」於10分鐘後由兩名安東尼合力扳平，安東尼馬迪爾直線傳予安東尼馬菲奧斯殺入禁區挑射得手，這名22歲巴西國腳亦成首個曼聯球員於首3場英超均建功。

不過，復任正選的馬迪爾於29分鐘因傷退下火線，由C朗入替。完半場前，卡斯米路將功補過，在後場截球後立即直傳予C朗半單刀破網，為曼聯在上半場反超前。入球後C朗像如釋重負，未有做出慣常慶祝動作，僅輕閉雙眼及雙手放在胸前，隊友安東尼立即上前模仿其動作。拉舒福特於下半場尾段曾入球「詐糊」，被指手球在先，加上曼聯抵擋「拖肥」完場前一輪高空攻勢後，終維持2：1勝果完場，賽後8戰15分升上第5位。

C朗今季直到第8場英超才取得首個聯賽入球，終在職業生涯累積第700個球會入球，分別為在皇家馬德里450球、曼聯144球、祖雲達斯101球及士砵亭5球，也是球壇史上第1人達此成就，用了20年零2天時間由「CR7」成為「CR700」。這名37歲葡萄牙隊球星賽後在社交網發文時，未有刻意提及這紀錄，僅稱將勝仗及入球獻給曼聯球迷，以及球隊朝正確方向又邁進一步。多名曼聯隊友均送上祝福，般奴費南迪斯說：「他看似每周都會締造一項紀錄，他一直努力爭取這個入球，而且球隊勝利對他來說最重要。」拉舒福特也恭喜C朗完成里程碑；門將迪基亞稱，C朗在最近一段時間任後備確實過得不易，但今仗證明對方仍是偉大球員。

曼聯領隊坦夏格亦相信，C朗入球陸續有來，「每個球員都需要信心，即使是世上最好球員，都需要透過入球去尋回門前觸覺。當取得第一個入球後，入球自然接踵而來，相信C朗也會這樣」。

C朗700個球會入球分布

效力球會 上陣次數及入球

皇家馬德里 438場入450球

曼聯 340場入144球

祖雲達斯 134場入101球

士砵亭 31場入5球

入球方式

禁區內：473球

禁區外：50球

罰球：48球

12碼：129球

帽子戲法：50次

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