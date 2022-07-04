桌球｜傅家俊自評合格　讚氣氛熾熱如足球賽　「奧蘇利雲媲美費達拿米高佐敦」 (23:38)

傅家俊笑言不清楚自己為何會輸4：6，並指一開始以為自己只能贏1、2局。雖然這名港將最後連追兩局也無力回天，但他仍滿意自己表現，並透過這個比賽考驗能力，「今次在主場測試對頂級球手的能力，表現尚算合格。我已過兩關，更打過147，但決賽對手太強。經過這個比賽，我覺得自己跟職業圈近少少，雖然仍有很長的路，但不會怪自己和給自己太大壓力」。

提到過去兩年經歷疫情和眼疾等低潮，傅家俊直言未曾放棄，也慶幸家人有機會現場看他比賽，「即使施比和希堅斯比我強，但只要不放棄，甚麼事都有可能發生。人生是這樣，你不能放棄」。

傅家俊大讚奧蘇利雲是世上最好的球員，對有機會與對方對陣比賽感榮幸，「網球有費達拿，籃球有米高佐敦，我們有奧蘇利雲」。

提到這場比賽，傅家俊有讚無彈，並指所有球手也樂在其中，「不只港人留意，我打出147後，現場氣氛像足球賽事一樣，這在外國極罕現，在國際球壇也有迴響」。他盼這場賽事讓外界看到桌球受歡迎，並保留體院精英項目資格，「不知桌球未來在港的發展，這對年輕球員是打擊，希望桌球可入名古屋亞運吧」。奧蘇利雲則大讚香港球迷熱情，更指這個賽事改變外界對桌球的看法，盼盡快有機會跟家人重返香港。他也大讚傅家俊的能力毋庸置疑，有能力在頂級賽事競爭。

另外，文化體育及旅遊局局長楊潤雄祝賀傅家俊道：「傅家俊在香港主場取得亞軍意義重大，他在整個比賽過程表現冷靜沉穩、堅定不屈，以卓越的技術展示了香港的精神和實力，更在紅館創下一杆滿分147的紀錄，我們和全港市民一起感到非常興奮，我們也為他深感驕傲，並且祝願他繼續在桌球路上創出佳績。」

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