法甲｜拉莫斯第28次被逐　疑向球證出言不遜直接領紅　PSG首「食白果」逼和蘭斯 (19:13)

PSG此役有美斯因傷缺陣，尼馬先列後備，改由基利安麥巴比伙拍沙拉比亞及推上前場的卡路士蘇拿攻堅。41分鐘，球證吹罰PSG中場馬高華拉堤，沙治奧拉莫斯上前投訴領黃，未幾球證突向這名疑出言不遜的36歲守將直接拔紅，使蘭斯餘下時間以眾凌寡。今次是拉莫斯個人歷來第28次被逐，僅次於46歲的哥倫比亞前國腳防守中場比杜耶。

PSG教練加迪亞其後雖在57分鐘換入尼馬，但攻力未見改善，全場11射3中，被24射4中的蘭斯比了下去。兩軍終打和0：0，PSG賽後10戰得26分，領前次席馬賽3分。馬賽雖有中場皮耶取得第100個法甲入球，卻令人意外地以1：2阿些斯奧。

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