桌球｜4年輕港將表演賽亮相　10歲彭家朗伙希堅斯合轟 「另類147」 (17:34)

表演賽總共將進行8局比賽，每位本地青年球手各與未能晉級決賽的海外球手進行2局比賽，打頭陣的譚潤峰對上尼爾羅拔臣時，展現初生之犢不畏虎的精神，但他仍以27：63、31：87連敗兩局。而溫國皓在第2場面對施比時，未能把握機會，「小丑」即轟出一棒104度清枱，以108：14勝出。施比次局起break打出97度後，曾出手把紅波移到袋口，但溫國皓打失黃波後再輸一局。

黃昀熙在第3場面對特林普，「準神」幾乎毫無手軟連贏兩局，而年僅10歲的彭家朗在壓軸一場鬥希堅斯，「巫師」領先86：1後，把枱上的顏色波移至不同袋口，彭家朗也成功清枱，獲全場觀眾歡呼叫好。希堅斯次局打出一杆破百，又「出術」將一個打入的紅波放回枱中，以湊夠147度。當他打入粉紅波後，特意叫彭家朗埋枱出棒打黑波「埋齋」。彭家朗賽後興奮表示，跟頂級球手對賽令自己獲益良多，與希堅斯合作打出147度極為難忘，並指「這是一世人的夢想」，又稱希堅斯送自己簽名物品作紀念。

4名香港小將對於有機會參與表演賽感高興，相信是次經驗對日後挑戰職業賽有幫助，又指紅館能夠容納1萬觀眾，日後到其他場館作賽也不會緊張。他們亦有趁機向球星偷師，黃昀熙說：「特林普教我處理壓力，他又覺得香港大師賽氣氛好，特別是Marco打出147時，全場鼓掌致意。」4人對於今晚的決賽，異口同聲說支持傅家俊，「作為香港人，當然支持本地球手創造歷史，Marco是香港人的驕傲」。

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