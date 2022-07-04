F1︱韋斯塔本揚威日本　提前4站衛冕總冠軍　雨戰未完全程續派全額分數 (17:11)

韋斯塔本昨乾地排位賽最快，今日正賽濕地起步雖不及陸奇尼，但首兩個彎道仍守住領先，另一法拉利車手辛尼斯半個圈後高速撞牆，連同威廉士的艾邦及艾法托利的加斯利均提早退賽，賽會亦因雨勢未止，賽道危險而出示紅旗。惟清理賽道的吊車，險與仍在場上的艾法托利車手加斯利碰撞。前F1車手比安基正是8年前日本站意外撞向駛入賽道的吊車而喪生，包括加斯利、辛尼斯在內的F1圈人士均炮轟賽會安排。國際汽聯就表示會調查事件。

賽事延誤近一小時後重開，韋斯塔本由頭帶到尾贏出分站，但陸奇尼與佩雷斯糾纏至最後的S形彎，前者將對方逼出賽道，即使以第2名衝線仍被罰總時間加5秒，分站排在佩雷斯之後。由於今站全程53圈賽事只完成28圈，跟據新分數制度下，每位車手應只獲發75%分數，韋斯塔本賽後被告知再次成為世界冠軍時亦感錯愕。F1賽會指由於賽事以紅旗後重開完成，而非中途腰斬，韋少可獲全數25分。後者累積366分，領先佩雷斯113分及陸奇尼114分，在餘下4站最多只有112分下正式封王。

綜觀全季，陸奇尼雖然首3站領先總成績，但之後多站車隊戰術或個人失誤而失分，加上一直未能解決胎耗較嚴重的問題，季中引擎研發亦不及紅牛，終令對方提前4站封王。

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