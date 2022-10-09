英超｜夏蘭特連續10仗建功　曼城大勝修咸頓暫升榜首 (00:32)

艾寧夏蘭特今季「如入無人之境」，加盟曼城後入球停不了，是役初段雖機會欠逢，但仍憑隊友祖奧簡斯路及菲爾科頓分別於20及32分鐘各建一功領先兩球完半場。換邊後「藍月」有馬列斯49分鐘拉開比數，並由夏蘭特於65分鐘接應簡斯路的助攻輕鬆射入，為球隊錦上添花，終以4：0大勝修咸頓，賽後9戰得23分，以兩分領先今晚將大戰利物浦的阿仙奴，升上榜首。

至於在新帥樸達領軍下近况回防的車路士，昨於主場迎戰狼隊，客軍有早前以自由身來投的前西班牙國腳前鋒「DC」迪亞高哥斯達首為新東家擔正兼倒戈，並獲車路士球迷拍掌歡迎，惟他是役表現平平，反觀「藍戰士」先憑美臣蒙特於完半場前補時助攻予夏維斯先開紀錄，下半場蒙特於54分鐘再助攻予基斯甸普列錫建功，加上後備上陣的前鋒布查取得今夏外借回歸後首個入球，以3：0輕取狼隊，取得各項賽事三連勝。

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