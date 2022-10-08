足球｜麥巴比破美斯C朗近9年壟斷　榮升今季收入最高球星 (22:07)

年僅23歲的法國隊前鋒麥巴比今夏與PSG續約後，《福布斯》指其年收入將高達1.28億美元（約10億港元），包括年薪連簽紙費達1.1億及商業收入1800萬美元，成為自2013年的碧咸後，首名超過美斯及C朗年收入的球星。至於美斯及C朗分別以1.2億及1億美元緊隨其後，兩大球星的商業收入高達5500萬及6000萬美元。

PSG另一球星尼馬以8700萬美元排第4，利物浦球星穆罕默德沙拿以5300萬美元排第5。今季加盟曼城入球停不了的射手艾寧夏蘭特，以3900萬美元排第6，首次打入十大。其餘7至10位分別為羅拔利雲度夫斯基、夏薩特、恩尼斯達及奇雲迪布尼。

《福布斯》 2022/23年球季預計收入前10位球員

球員（效力球會） / 年收入（美元）

1. 基利安麥巴比（巴黎聖日耳門）：1.28億

2. 美斯（巴黎聖日耳門）：1.2億

3. 基斯坦奴朗拿度（曼聯）：1億

4. 尼馬（巴黎聖日耳門）：8700萬

5. 穆罕默德沙拿（利物浦）：5300萬

6. 艾寧夏蘭特（曼城）：3900萬

7. 羅拔利雲度夫斯基（巴塞隆拿）：3500萬

8. 夏薩特（皇家馬德里）：3100萬

9. 恩尼斯達（神戶勝利船）：3000萬

10. 奇雲迪布尼（曼城）：2900萬

註：1美元約兌7.8港元

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