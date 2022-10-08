港超｜南區大勝U23闖足總盃8強 郭嘉諾領深水埗取菁英盃首分 (20:56)

南區在旺角大球場出戰，上半場由李嘉耀先開紀錄及對方的烏龍球，以2：1領先憑羅曉聰射失12碼再補中的U23。南區下半場再由艾華及佐佐木周各梅開二度，終大勝6：1。

南區翼鋒簡嘉亨在港足表現備受批評，惟今仗貢獻助攻及博得12碼，他稱足球就是這樣，總有人稱讚或批評自己，或對自己有要求，故下次再代表港足時會繼續努力。南區領隊貝可泓承認此子在球會發揮較放膽，壓力亦較小，惟把握力等方面明顯仍有很多進步空間，「他會是我們很重用的球員，也想栽培他成為港足主將，希望他將來再踢港隊時可將批評聲變歡呼聲」。

同日菁英盃方面，A組的深水埗有新帥郭嘉諾首領軍，在香港仔運動場對港會，僅得149人入場，為開季入場新低。港會於68分鐘憑反擊由前鋒基奧開紀錄，深水埗於6分鐘後由羅港威開出角球直入扳平。港會完場前博得12碼，基奧主射前曾被剛借至深水埗的烏克蘭籍門將奧力斯耳語數句，結果這名入籍中鋒操刀被「捉到路」撲走，終踢成1：1各得一分。深水埗經過開季4戰全敗，在郭嘉諾接掌後即首次取分。

郭嘉諾稱即使今仗落敗，相信球迷看精華也會替球隊未能獲勝不值，又認為完場前被罰12碼過嚴，「球隊錯失多個入球機會，只做到我6成要求，用球和體能狀况都可再好點」。他提及港會可起用外援作為U22球員，對此感到不公平，「我們都有些非港籍球員在港出世一直居住，但沒取特區護照而不被當是U22球員。港會是香港其一獲亞洲足協選為一星青訓學院，為何都未能派出本地U22球員而仍要用外援，我覺得賽事條例對其他球隊好唔公平」。

至於B組的標準流浪在領先2球下，完場前被晉峰連追2球逼和3：3。早前違反隊紀被流浪罰無限期停賽的林衍廷，經過一個月及一場未列名單後重返大軍，於下半場後備入替。

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