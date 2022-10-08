田徑系列賽｜張培賢撐竿跳寫5米港績封王 (20:26)

張培賢去年5月造出4.85米港績，他在今日分別跳過4.6米和4.8米，隨後再於第2跳下躍過5米關口，把港績推高0.15米。他直言這是一個里程碑，也為自己注入強心針。

隨着第5波疫情爆發，張培賢在今年2月飛到英國繼續訓練，直至8月才返港，他透露期間要到不同的運動場作賽，因此難以適應，今次也是以「跳到」為目標。他說：「近一年有些心理障礙，會不敢起跳。」他在上星期向香港高等教育科技學院與教導運動心理學的老師求助後，多做意象訓練，令情緒更加穩定，情况終有改善。賽事中途發生意外，跳過3.75米得亞軍的張鈞暘落地受傷，要以擔架抬出場外，張培賢直言擔心，但也只能專注自身。

至於高澔塱在男子跳遠以7.51米稱王，俞雅欣則於女子跳遠以6.02米封后。二人表示與港隊跳項教練Rolf Ohman仍在磨合期，這場賽事亦當作重拾比賽感覺，故尚算滿意表現。100米決賽方面，吳家鋒在男子組以10.43秒奪冠，陳佩琦在女子組跑出12.10秒，以0.04秒力壓李巧怡封后。

另外，港隊派出6男（葉景維、鍾梓聖、朱洛言、王震龍 、姚柏羽、張永樂）、5女（李紫桃、鄧焯文、白凱文、賈慧妍 、何芷林）出戰下周四（13日）在科威特展開的亞洲少年U18田徑錦標賽，以及3男（黃浩聰、曾福祥、謝覺偉）、2女（梁影雪、張敏怡）出戰下月3日在泰國舉行的世界山徑越野跑錦標賽，並於今日舉行授旗禮。

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