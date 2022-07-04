桌球｜克服眼疾返賽場　傅家俊主場打出個人第5次147　「視為生涯最佳時刻」 (19:30)

傅家俊直言今次滿分一棒，「希望會是香港球迷是很難忘的經驗」，而被問到對自己的重要性時，他說：「我想這會是第一，雖然也在英國贏過比賽，但能夠為香港的觀眾做到點事，令我很高興。」他早一局也曾作滿分挑戰而失敗，但表示這兩局心態上不是決心要做147：「枱面佈局合適的時候當然會試，但當時最重要的其實是贏到局波，過到73分安全線，所以一切都好自然，沒有說刻意要做任何紀錄。可能是少少運氣，各方面都配合好好，這些機會是可遇不可求。」Marco又表示雖然自己的147機會，來自希堅斯博波失敗，但不會覺得對方的進攻是冒險，「可能他也沒有防守的選擇」。希堅斯承認第7局未能殺局放生了Marco。

傅家俊在今日4強決勝局打出的，是職業桌球巡迴賽史上第180棒滿分，個人則以5棒追至與尼爾羅拔臣及福特排並列第8。他對上一次打出147，已要數到2015年的直布羅陀公開賽，近年受眼疾及疫情影響至從高峰滑落，今仗早段開局亦慢熱，傅家俊直言自己也打失不少十拿九穩的波，可幸及時重拾節奏：「不會說自己發揮是好好，但算是行前了一大步，未來幾個月是個關鍵，希望可保持到這個狀態，甚至更好，在排名賽一樣打得好。」

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