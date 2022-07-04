桌球｜傅家俊決勝局打出147　力克希堅斯殺入香港大師賽決賽 (16:42)

傅家俊前日8強以場數5：2擊敗「小丑」施比，今日在改打11局6勝的4強轉戰「巫師」希堅斯。二人過去交手22次，由傅家俊取得11勝2和9負佔優，但對上一次交手，已要數到2016年的蘇格蘭公開賽決賽，當時Marco在對方地頭贏9：4奪標，贏得最近期的一項冠軍。今次主客交換，來到周末，香港體育館（紅館）的觀眾人數明顯較早兩日的下午頭場多。即使希堅斯不乏捧場客，但球迷氣勢仍以傅家俊較強。

傅家俊今場以一球「負碌」先起手，但之後一次打失黑波，遭希堅斯打出一棒105度反勝。他次局亦曾被希堅斯領先近50分，在對方打失窄位紅波後，看台隨即傳來打氣聲，這名港將亦不負所託，打出一棒75度，以76：50扳平，但之後一局多次斷break，令希堅斯「執漏」打出68度再領先。

雖然希堅斯第4局清脆打出一棒83度致勝，但傅家俊之後一局一輪防守後得到機會，這一棒61度過程中亦拆解不少困難的紅波。在希堅斯打出一棒91後，Marco亦在第7局以一棒70度還以顏色。第8局因傅家俊打失黑波停袋口而陷爭持，在希堅斯一次解救「士碌架」送出半機會後，Marco終打至啡波以67：46贏出，局數第3次追平。

希堅斯第9局再打出一棒105度，取得決勝分，但傅家俊第10局以一球紅波慢流尾袋開始，意圖挑戰147，但打入9紅9黑後，射失一個紅波中袋，全場隨即嘆息，但他這局仍以72：1贏出。他無懼決勝局壓力再作嘗試，這次打入第10個紅波之餘，更帶散其他紅波，最終完成個人生涯第5棒147，局數贏6：5殺入決賽，賽後全場站立歡呼拍掌。希堅斯亦走近握手恭喜，大量球迷則落到看台最前排，力爭簽名合照留念。

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