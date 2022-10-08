F1｜日本站闊別兩年復辦　韋少壓陸仔排頭位　加斯利落實明年投阿爾派 (18:01)

F1日本站因疫情闊別兩年復辦，「韋少」韋斯塔本賽前完成17站後，總成績一支獨秀，在明日正賽只要分別比隊友佩雷斯多取8分，較法拉利的「陸仔」陸奇尼多6分，便會提前衛冕總冠軍。在天氣今日轉晴下，這名荷蘭車手在鈴鹿賽車場較快找到節奏，即使最後一個衝刺圈在130R彎失手需救車，險與尾隨的麥拿侖車手諾利斯相撞，但仍憑前一圈1分29.304秒，以0.253秒力壓陸奇尼，雖然賽後韋少因該碰撞被調查，但賽會最終決定該事件雙方皆沒有責任，無礙排名。

另一法拉利車手辛尼斯及佩雷斯則排第2行。至於首次在主場出賽的艾法托利車手角田裕毅得第13，但本季第7次擊敗隊友加斯利。

排位賽前的焦點亦落在艾法托利身上，事關加斯利終落實來季加盟阿爾派，與奧干組成全法國陣容，阿爾派領隊沙夫羅亞表明二人已冰釋前嫌。至於艾法托利則確認由威廉士後備車手迪菲斯取代加斯利，令下季F1只餘哈斯和威廉士仍有車手空缺。

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