劍擊｜關渝澄梁雅蕾U23亞洲賽女花齊摘銅　 (14:51)

在女子花劍小組賽，港將關渝澄和符妤名得5勝1負，梁雅蕾及黎熙晴則5戰全勝，齊齊在淘汰賽直入16強。4人再贏一仗，分途殺入8強，黎熙晴以3：15不敵韓國隊的Mo Byeoli，符妤名於「港隊內訌」中以8：13負關渝澄，而梁雅蕾貼以15：8擊敗韓國隊的Hong Sein晉級。

關渝澄和梁雅蕾在4強力戰下，分別不敵韓籍劍手，同奪銅牌；前者以8：15負Choi Yujin，梁雅蕾則以7：15敗給今屆賽事冠軍Mo Byeoli。兩名港將對贏得獎牌感到高興，23歲的關渝澄說「我最後一年打U23，本身目標也是贏獎牌，最終做到真的很開心」，而17歲的梁雅蕾表示「這次是我首次參加U23，很多第一次，好開心可以贏獎牌」，兩人異口同聲指出，希望在接下來的團體賽有更好成績。

至於周頌羲、陳樂熹、梁天晴及張愷駿在男子佩劍個人賽，皆從小組賽脫穎而出，梁天晴在32強以一劍不敵伊拉克隊劍手，周頌羲在「港隊內訌」以15：11挫張愷駿，惟16強不敵韓籍劍手出局。陳樂熹則一路過關，惟8強面對韓國隊的Jeong Hangil，力戰下以14：15飲恨呑敗。

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