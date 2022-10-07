桌球｜吳安儀為近萬球迷入場感動　奧蘇利雲讚氣氛非常好 (22:23)

吳安儀生涯首度對上奧蘇利雲，她表示「奧蘇打得好」，與對方世界排名始終亦有段距離，自己雖然最終未能「破蛋」，表現尚可，至少也很享受比賽。說到今次香港能主辦大師賽，邀請世界前列球手，這名主場球手不下數次說到機會「不容易」：「開賽前行入來已經覺得好震撼，因為這3年發生了太多事，甚至出外比賽都不容易，很難得可以在紅館，有這麼多人入場支持是很感動。」

相對下午威廉斯對羅拔臣，今晚一仗氣氛明顯較熾熱，幾近坐無虛席，相信打破桌球比賽入場觀眾數量紀錄。奧蘇利雲指球迷令今仗氣氛非常好，自己今場的表現也不錯。而對於繼上屆決賽後再對尼爾羅拔臣，他覺得對方的發揮會較平穩，會是一場硬仗。

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