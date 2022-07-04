桌球｜「世一」奧蘇利雲展現火箭本色　直落5局擊敗吳安儀　明鬥羅拔臣爭入決賽 (20:47)

吳安儀上季登陸職業圈，原本在冠軍聯賽與奧蘇利雲同組，但因疫情關係棄賽，而兩周前才於世界混雙賽首度交手，今次則屬雙方第一次個人對壘。在球員進場環節，以「火箭」獲得的歡呼聲稍勝一籌，但比賽期間亦不斷有觀眾為安儀大喊加油打氣。

雙方今仗早段都手緊，先是奧蘇利雲開波後白波直入尾袋，而吳安儀3次機會均未能殺局。奧蘇利雲終打出一棒72度，以73：46反勝贏首局。他次局先打5紅4黑，但打白波走失位要防守，未能挑戰一棒147滿分，但補打一棒100度，之後兩局亦未給予吳安儀明顯機會，以76：1、81：6再下兩城。第5局先起手的安儀，一次紅波中袋射失，即再遭奧蘇利雲懲罰。「火箭」反勝95：20，以局數5：0晉級。

另外，今晚賽前舉行的開球禮，大部分入場觀眾都在奏國歌儀式站立，完結後有少量掌聲，但大屏幕畫面播放前行政長官林鄭月娥在席時，看台則傳來不少噓聲。

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