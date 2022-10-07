港超︱東方簽中華台北混血中場蔡立靖 曾為荷甲梯隊上陣 (18:17)

蔡立靖生於加拿大多倫多，為西班牙及台灣混血兒，他在2018年在加國展開職業球員生涯，翌年加盟當地球隊當地頂級聯賽球隊York9，2020年中轉投當時在荷甲的海牙，成為首位登陸荷甲的中華台北隊球員，但只曾為該隊的U21梯隊上陣2次，去年初到西班牙丙組球會奧倫斯落班，早前曾到中甲球隊廣西平果哈嘹試腳。代表隊方面，他在2019年底起開始代表中華台北隊，至今上陣8場，出戰過世界盃及亞洲盃外圍賽。

蔡立靖身高1.68米，司職進攻中場及可出任左翼鋒，東方表示，蔡立靖已隨隊操練一段時間，並曾在友賽上陣，主教練盧比度表示對方進攻能力可分擔前場球員壓力，「司職進攻中場的他擁有改變球賽能力，情況就像林恩許」。不過盧比度補充，此子來港前有一段時間沒比賽，需時重拾狀態，期待對方今季表現可為球隊帶來改變。東方下仗為下周日菁英盃大戰傑志。中華台北隊翼鋒陳浩瑋於2019年中曾加盟東方，效力一季半後於2020年底離隊，之後回流台灣企業甲級聯賽加盟台中FUTURO。

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