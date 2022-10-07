歐霸｜韋拉傳射居功領阿仙奴大勝　C朗食白果無礙曼聯險勝 (19:02)

阿仙奴上輪對燕豪芬的賽事，因英女王伊莉莎伯二世駕崩延至本月21日，此戰為今季歐霸第2仗。開賽23分鐘，兵工廠射手尼基迪亞乘隊友基蘭泰亞尼的射門中柱後，禁區內快腳補中先開紀錄。5分鐘後，中堅洛賀丁接應法比奧韋拉傳中，力壓守衛頂成2：0。完場前6分鐘，加比爾捷西斯接應富安健洋的界外球扭入禁區，再傳予法比奧韋拉近門撞入錦上添花，阿仙奴賽後兩戰全勝得6分，在A組以兩分優勢力壓波杜基林特及燕豪芬居首。

法比奧韋拉此戰貢獻入球及助攻各一，賽後獲擔任球評的英格蘭隊名宿祖高爾誇讚「無所不能」，惟領隊阿迪達叮囑該名22歲葡萄牙新星不能自滿，「我們都看見他的能力，在敵軍禁區附近製造巨大威脅。惟在防守方面，他仍需努力和了解部署，始終佈防在面對強隊時，是非常重要的元素」。

E組方面，曼聯作客奧摩尼亞於上半場先以1球落後，換邊後憑後備上陣的拉舒福特於53及84分鐘梅開二度，加上安東尼馬迪爾63分鐘的入球反超，終以3：2險勝對手，3戰得6分排次席，落後同日作客2：0擊敗舒列夫的皇家蘇斯達3分。上周曼市打吡坐冷板的紅魔前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗），此戰重獲正選，惟77分鐘接應隊友達洛治扭過門將後的橫傳，門前6碼射空門中柱，未能寫下個人第700個球會入球里程碑。

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