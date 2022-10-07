桌球︱羅拔臣擊出兩棒過百　局數5：3反勝威廉斯闖4強 (16:54)

羅拔臣原定昨晚對中國球手趙心童，但後者賽前確診，按世界排名由第7的威爾斯籍「黃金左手」威廉斯臨時訪港頂替出戰，這場8強賽亦與希堅斯對特林普一仗對調，延至今午。賽前3小時才到埗的威廉斯未受時差影響，甫開賽便把握羅拔臣遠枱失誤，打出一棒133度的15清枱，其中兩球遠枱窄位紅波打入，獲得現場大量掌聲。這名4屆世界冠軍，次局先起手打到19分後白波「撻死」。羅拔臣一輪防守交換後獲得機會，回敬一棒105度扳平。

5年前在香港大師賽奪冠的羅拔臣，之後一局兩度埋枱均未能超分，遭威廉斯一棒56度反勝。雙方第4局礙於顏色球分佈不理想而拉鋸，多次放棄半機會作防守，最終羅拔臣以71：25贏出這局。這名澳洲籍球手在小休後再打出今屆暫時一棒最高度數140，是役首度局數反超前，之後一局末段多次解救「士碌架」，藉威廉斯在粉紅波爭奪時，白波再次入袋而再贏69：46，局數領前4：2。

面臨出局的威廉斯隨即打出一棒80追近，但第8局一次打藍波撞散紅波堆時，意外撞入其中一個紅波，但羅拔臣最終以70：20再贏一局，局數贏5：3晉級。

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