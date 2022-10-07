足球︱香港西甲足校新技術總監履新3個月 冀練學員比賽多思考 (15:53)

Victor Campo持有歐洲足協專業教練牌照，曾在西班牙大學任助理教授，亦教過薩拉戈薩女子隊，近6年先後於內地3個城市出任西甲足球項目的教練，包括天津、廈門和廣州。這名西班牙籍教練來港3個月，已為多間本地小學制定校隊訓練或足球興趣班內容。他表示香港的足球環境不錯，有不少青年學童喜歡足球，與內地球童的足球水平差別不大，他也有入場看過多場港超，讚揚港足的華人球員於上月底友賽緬甸隊的表現不俗。

香港西甲足校執行總監鄧皓禮（Alex）透露，開校近一年現約有10班，超過100名學員，年齡介乎3至14歲，港超球隊東方的兩名西班牙外援巴杜姆及馬高斯均有份任教。Alex本身是運動心理學家，日前落實身兼港超區隊深水埗出任該職，亦曾跟機構合作為一班唐氏綜合症學童指導足球。他稱新技術總監上任後將會指導團隊的本地教練，又透露預定今年12月將帶10至20名學員離港到西班牙，參觀西甲總部及到球會交流約一周學法。

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