桌球｜希堅斯險勝特林普　止對賽十連敗　周六撼傅家俊爭入決賽 (22:38)

希堅斯在首局把握對方失誤，以79：33拔頭籌，但特林普在次局即還以顏色，打出一杆136度勝出，扳平局數1：1。不過，希堅斯在第3局未有給予對方機會，起break打出102：0，隨後再以102：1再下一城，領先局數3：1完首節。

特林普短休過後及時回勇，第5局打出一杆120度清枱，以123：0勝出，第6局再贏96：0，扳平局數3：3 。兩人在第7局爭持不下，希堅斯在中段企圖「唧shot」打粉紅波無功而返，特林普把握機會再贏68：43，連贏3局下反超4：3。

特林普第8局打藍波時出現致命失誤，錯手撞散紅波，希堅斯即時反擊，起break打出70度，以71：13扳平。希堅斯在決勝局開局打出58度，及後雖有失誤，但特林普未能把握機會，這名「蘇格蘭巫師」終以120：6勝出，晉級準決賽，周六將與傅家俊爭入奪決賽。

特林普賽後坦承仍未克服時差，現時仍難以入睡，但他認為今仗表現不俗，只是在第8局打失藍波尤為致命。他續指紅館和氣氛很好，但冷氣真的凍得恐怖。希堅斯認為跟特林普有一場精彩對決，也期待周六在準決賽與傅家俊交手，「在疫情之下，他受到的影響比別人更大，也不能到英國比賽」m

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