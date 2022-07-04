歐聯｜夏蘭特11次觸球入兩球被指「不是人類」　列斯占士傳射得手獲讚下個車路士傳奇 (22:19)

艾寧夏蘭特上半場觸球11次，當中4次攻門全中框，並在7和32分鐘建功，加上G組對手客軍哥本哈根在39分鐘輸烏龍波，令曼城上半場以3：0領前。夏蘭特下半場被換走，令他失去今季第4次在主場「戴帽」的機會，其隊友馬列斯及後先在55分鐘射入12碼，後於76分鐘助攻祖利安艾華利斯，助球隊以5：0大捷，賽後3戰得9分遙遙領前。曼城攻擊手基亞利殊說：「夏蘭特兩次建功令我笑了出來，因他總是會這樣，對方門將甚至對我稱『他不是人類』。」

列斯占士在56分鐘助攻車路士隊友奧巴美揚，然在於62分鐘埋齋，助球隊主場以3：0大勝AC米蘭及首響勝鼓，賽後在E組3戰得4分升上次席。占士以22歲301日之齡，成為隊史最年輕在歐聯單仗貢獻入球兼助攻的球員，獲取得執教生涯首場歐聯勝仗的樸達稱讚道：「我們都很愛他，他是球會的重要一員。我的責任是兌現他的潛力，而他具備成為車路士傳奇的潛質。」

至於F組皇馬先藉中場洛迪高高斯先在13分鐘打開紀錄，後於28分鐘助攻翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞，並終以2：1挫在39分鐘追回一球的薩克達。皇馬賽後三連捷得9分遙領榜首。雲尼斯奧斯已累積入10個歐聯入球，超越球會名宿施丹的紀錄。

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