桌球｜傅家俊兩愛女簽名會撐場　施比擁躉嘆現場觀戰千載難逢 (20:26)

賽事除了東道主球手傅家俊和吳安儀，還有世界排名頭5的奧蘇利雲、特林普、尼爾羅拔臣、施比和希堅斯參加，而威廉斯亦會頂替染疫的趙心童出賽。在頭兩日的8強賽事，連同周六的準決賽，每場賽後均設球手簽名會，每次限50人，觀眾需賽前取籌。

首日賽事雖在周四中午舉行，但有不少球迷為見偶像入場，結伴而來的麥先生和King稱，今早10時半已抵達紅館輪候簽名籌，後者直言最欣賞的球手是施比，故特意帶球杆予對方簽名。他笑言「很開心可以在香港、在紅館參與這場盛事，平時上網看英國的比賽多，有機會入場還是第一次，我會好珍惜今次的機會」。King坦承原本只買了今日和決賽的門票，他在看畢首場賽事後，希望購買周六準決賽的門票。

兩人異口同聲表示，原本期待看中國籍新星趙心童比賽，可惜對方因染疫退賽，「好想看趙心童和羅拔臣對打，因為兩人打法相似」。不過，提到決賽組合心水，麥先生看好羅拔臣，「羅拔臣最近的狀態不錯，我看好能入決賽」。

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