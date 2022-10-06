桌球｜傅家俊主場挫施比闖4強　感激球迷打氣冀重拾信心 (18:16)

傅家俊在主場球迷打氣下，首局以103：0先拔頭籌。施比次局領先44：1時打失黑波，這名44歲港將把握機會清枱，打出一杆65度，反勝66：44 ，局數領先2：0。

傅家俊第3局曾領先49：16，惟打失紅波給予施比埋枱機會，這名世界排名第4的星將set「士碌架」，令傅家俊試了4次才成功解圍，他以61：49扳回一城。不過，傅家俊再贏一局80：13，領先局數3：1完首節。

施比在第5局起重break，打出一杆112度，以112：11追近局數，但傅家俊連贏兩局74：1和79：26，終以局數5：2勝出，晉級4強對特林普和希堅斯的勝方。傅家俊勝出後，將兩人對賽成績改寫至19戰6勝，他直言因疫情影響，有兩年多沒打職業賽，故賽前沒有定下太大目標，輕裝上陣反而打出驚喜，「現實少少，我對施比勝算不大，雖然今仗打得穩定，但仍未重返4、5年前的水準。此役入局快是致勝關鍵，我覺得每場比賽首局都好緊要，能為我建立信心」。

賽事在能夠容納1萬人的紅館舉行，傅家俊認為氣氛極佳，他笑言在紅館看演唱會多，打球卻是第一次，也感激球迷入場支持。雖然賽事非正式排名賽，但他仍認真看待，「要贏頂級球員不易，施比不斷set士碌架給我壓力，能夠勝出給自己很多信心。因為不再是『我認為可以贏』，而是真的贏到，這對我意義重大」。他續指，再次在香港比賽的感覺大為不同，因自己在5年前處於事業高峰，但期間經歷眼疾和疫情等低潮，「現在我是最低排名的球手，像不屬於這圈子，好像要慢慢爬上去，有很漫長的路」，不過他表示會加倍努力，盼再創佳績。

至於施比坦承此仗不在狀態，自己久久未能適應球枱，每次打長距離都失準，「我打完頭兩局已失信心。我不懂如何調整，有點迷失」，他為傅家俊在主場取勝感高興，也慶幸這名港將重返職業賽場。施比續指紅館氣氛極佳，只是冷氣有點凍，期待周日的表演賽再次獻技。

另外，中國籍新星趙心童因昨午檢測結果呈陽性退賽，由世界排名第7的「黃金左手」威廉斯補上，賽程亦因此出現變動。希堅斯與特林普對戰將改為今晚7時舉行，尼爾羅拔臣和威廉斯則於明午1時半交手。

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