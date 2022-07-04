歐聯︱車路士迎AC米蘭冀開齋　艾度亞文迪傷癒候命　基奧特為回歸倒戈興奮 (21:52)

車路士vs.AC米蘭 now643台 周四凌晨03：00開賽

基奧特於2018由阿仙奴轉會車路士，至2021年轉投AC米蘭前，為「藍戰士」上陣119次入39球，冠軍榮譽包括歐聯和歐霸各一，以及兩度在英格蘭足總盃封王。去季協助米蘭重奪意甲冠軍的他今季持續勇態，各項賽事上陣10次已獨取5球，也是球隊目前在歐聯E組兩戰得4分領前的功臣之一。他期望明晨倒戈再有表現，又強調「為這次回歸很快樂」，理由是他覺得米蘭上季已展示質素，相信同樣可在歐聯交出成績，又說：「我正處於職業賽其中一個最佳狀態期。對我來說，卡塔爾世界盃會是一個非常特別的賽事。」基奧特早於2011年便代表法國出賽，迄今上陣114次入49球，在射手榜僅次於51球的亨利。

另一邊廂，在E組只得1分的車路士是傷兵問題獲得舒緩，門將艾度亞文迪據報傷癒可以候命，而日前在英超取得首捷的新帥樸達認為，這可為另一門將阿列沙巴拿加帶來良性競爭。至於因大腿受傷避戰1個半月的尼高路簡迪則已復操，有望短期內復出坐鎮中場。

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F組方面，迎戰薩克達的一哥皇家馬德里據報有中場老將莫迪歷傷傷癒，或可後備上陣復出，但另一中場丹尼施巴路斯因腿筋傷勢無法披甲。另據西班牙傳媒報道，即使教練安察洛堤上季帶領皇馬奪得歐聯和西甲雙料冠軍，但會長皮里斯已計劃重複施丹執教成功的事蹟，將來會由球會名宿魯爾或沙比阿朗素執掌帥印。

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