甲一季後賽︱楊睿騏領東方4強反勝滿貫　偕南華爭總冠軍 (23:11)

滿貫在4強首戰遭東方絕殺，「綠軍」此役明顯加強防守，初段亦靠美籍中鋒荷利菲特強和歐陽維江裡應外合，助球隊領先19：12。滿貫次節初段有荷利菲特領軍打出7：0攻勢，反觀東方受制於對方的高壓迫搶，頭3分半鐘未能入球，直到徐遠成中距離跳投得手才打破得分荒。此役戰情緊湊，兩隊也打出火藥味，李琪末段更被判技術犯規，東方落後20：33完半場。

滿貫雖然一度將領先優勢擴至16分，但東方下半場及時回勇，楊睿騏在第3節獨得12分，包括兩球3分，同時將滿貫單節得分壓制得5分，成功追至38：38平手。兩隊在決勝節鬥得激烈，眾將合力保護籃板，李琪在三分線外左右開弓射入兩球，東方終在楊睿騏得22分，以及李琪貢獻13分下，以7分優勢反勝有荷利菲特得「雙雙」17分15籃板的滿貫，眾將賽後表現激動，楊睿騏更難忍男兒淚。

東方取得常規賽第4，再以「全華班」晉級總決賽，李琪直言沒了外援，所有隊友都要挺身而出。今季甲一因疫情斷斷續續打了2年多，李琪也從全職轉回兼職，但他直言對待籃球的心態從來未變，「不是打兼職就得業餘水準，我在工餘也花好多時間練習。這個球季好漫長，隊友以籃球為職業，對他們考驗好大，慶幸大家沒有放棄」。他也大讚楊睿騏表現漸漸成熟，可與卜聿揚及梁嘉顯等新生代球員「孭飛」。

南華在尾場有4人得分上雙，以80：72力挫有泰那轟入36分的永倫，連贏兩場晉級，下周四（13日）與東方會師5場3勝制的總決賽；至於永倫則於3場2勝制的季軍戰對滿貫。

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