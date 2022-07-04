桌球︱港大師賽明紅館展開　決賽日九成門票已售出　傅家俊：反映桌球在港人心中佔重要一席 (19:47)

香港世界桌球大師賽共有8人參戰，除了東道主球手傅家俊和吳安儀，還有男子世界排名頭5位的「火箭」奧蘇利雲、「準神」特林普、「墨爾本機器」尼爾羅拔臣、「小丑」施比、「巫師」希堅斯，以及中國隊新星趙心童，眾人將一連4日在紅館角逐冠軍。香港桌球總會主席羅永聰直言要在疫情下籌辦賽事並非易事，雖然「0+3」入境措施殺了總會一個措手不及，但慶幸一班職、球員可有更大自由。他續指賽事門票銷售理想，「星期日決賽日已賣了超過九成門票，有接近9000人入場，這有望成為桌球史上最多現場觀眾入場的賽事」。

港將傅家俊明日率先挑戰4屆世界冠軍施比，這名港將期待在主場獻技，並指早前因疫情曾有2、3年沒打職賽，直至今年初復出，仍需時間重拾狀態，「我們因疫情失去好多東西，香港值得一個大賽，而我在今次沒特別目標，只想享受比賽」。兩人對戰18次，傅家俊只贏過5次，他指施比是極難應付的球手：「每次對施比都是新挑戰，他沒甚麼弱點，很難應付，我能贏過5次已經很厲害」。

「四眼cue后」吳安儀周五則於周五奧蘇利雲，兩人原有機會在去年對決，惟這名港將當時因疫情未能赴英。她對首次在職業賽跟偶像交手感興奮，並指上月的混雙世界賽是很好的熱身，她亦盼趁機推廣桌球，「外界一直覺得桌球是男性主導的運動，希望我可以打破這刻板印象，讓大家看到女性也可以在高水平的賽事打球」。吳安儀在記者會期間，更主動教導奧蘇利雲「你好」等廣東話，向香港球迷問好。

香港世界桌球大師賽2017年在伊利沙白體育館只有約3000觀眾，今次急升3倍至將9000人，一班星級球手也高呼期待，7屆世界冠軍奧蘇利雲表示，「沒預期過有8000多人入場，安儀到時肯定有很多支持者。我和她曾一起練習，預計會是場硬仗」。

2017年的冠軍尼爾羅拔臣明日鬥中國籍新星趙心童，前者先禮後兵，稱讚趙心童近年大幅進步，後者則特意用廣東話表受訪問，表示首次在港比賽，但年輕時則跟父母到香港旅遊購物，也試過去迪士尼樂園玩耍，他笑言「我特別延後回英國的日子，多留港數天，一定食到想食的美食」。惟賽後其後證實趙心童染疫，由英籍名將威廉斯頂替對方席位來港參賽。

傅家俊今日花了個多小時教導眾人使用安心出行，但幾名海外球手對於疫情下在港作賽，也認為問題不大。希堅斯在周一抵港，近日要留在酒店房用饍，並期待明日可外出感受香港，他不忘鼓勵港人，「香港過去兩年好艱難，英國都試過這些情况，希望你們會慢慢好，不再那麼大壓力，祝大家好運」。希堅斯將於周五鬥特林普，後者坦承對方是很強的競爭對手，「他會迫我打出最好表現，但我仍覺得不夠，我從他身上學習到很多，你知道要打得好先有機會贏」，他更笑言，想在大家面前表演一些技巧。

另外，眾人希望職業巡迴賽可盡快重返中國，奧蘇利雲表示亞洲有很多潛力球手，「如丁俊暉、傅家俊等，亞洲桌球很強，可能將來會有來自中國的世界冠軍」。

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