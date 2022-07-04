歐聯︱巴塞敗走國米出線勢危　傳就兩手球爭議向UEFA投訴 (16:59)

賽前同樣1勝1負的巴塞與國米今晨交鋒，最終主場的國米憑中場查漢奴古完半場前禁區外放冷箭奠勝，令主帥施蒙尼恩沙基下台壓力大減，下周作客魯營如再贏波，便肯定最少以較佳對賽成績力壓巴塞。同組榜首球隊拜仁慕尼黑則主埸5：0大勝柏辛域陀尼亞，3戰全勝。

巴塞是役原本有兩次機會扳平，但中場柏迪66分鐘的射門，因翼鋒安素法迪先手球在先被判詐糊，而國米後備兵杜費斯完場前用手擋走法迪的頭槌，經視像裁判（VAR）覆核後卻未獲判12碼，令巴塞主帥沙維相當不悅，賽後說：「判決不公正，然後球證也就判決作任何解釋，令人更加惱怒。」《世界體育報》則指巴塞有鑑之前對拜仁一仗，亦有禁區犯規未獲判12碼的情況，打算向歐洲足協作書面投訴。

沙維又指巴塞上半場行軍緩慢，需要改善，餘下3場分組賽只能當決賽應付。球隊有中堅安達斯基斯坦臣下半場傷出，賽後證實足踝韌帶受傷，今日會作進一步檢查。

另外，阿根廷傳媒今日報道，球星美斯明年約滿巴黎聖日耳門後，將回巢巴塞，但歐陸傳媒指巴塞仍未開始接洽，相反PSG欲與美斯續約，而球員本人傾向先專注領國家隊出戰世界盃，之後才考慮個人去留。

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