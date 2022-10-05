乒乓︱港隊輕取埃及　闖世界賽男團8強撼韓國 (14:29)

世界排名第12的港隊昨完成分組賽後，僅以較佳對賽於小組次名晉級，16強抽中排名低3位的非洲冠軍埃及隊。吳柏男是役改打頭場，多次正手衝弧圈球令埃及隊的Mohamed El-Beiali未能招架，直落3局獲勝。黃鎮廷則把握Youssef Abdel-Aziz關鍵分處理欠佳，3局均反勝對方。林兆恒雖然對Shady Magdy的表現起伏較大，仍憑決勝局贏11：7，助港隊以場數3：0大勝晉級。

韓國隊同時間亦輕取波蘭隊晉級，成為港隊8強對手。他們今行由亞洲賽男單銅牌得主張禹珍領軍，但缺少另外兩名主將林鐘勳及李相秀。

女團方面，香港女隊將於今午3時對羅馬尼亞隊，晉級8強的話將鬥德國隊，上演去年東京奧運銅牌戰翻版。德國隊今早以場數3：1淘汰波多黎各隊。

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