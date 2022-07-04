乒乓︱林兆恒取今屆世界賽首勝　助港隊男團驚險晉級　女隊全勝同闖16強 (19:40)

港隊賽前於男團分組賽第3組以兩勝一負居次，但由於日前對匈牙利隊及伊朗隊均有場數失分，今仗若未能在羅馬尼亞隊身上取兩場勝仗，將被對方趕過，且料難與其他球隊爭兩席最佳小組第3出線資格。港隊是役以主將黃鎮廷打頭陣，未受考驗下直落3盤擊敗索斯（Hunor Szocs）。吳柏男在次仗面對對方第一單打約尼斯古（Ovidiu Ionescu），多次先起手遭對方反攻，以局數1：3落敗。第3場上陣的林兆恒擺脫近仗失利，在遠枱相持球佔優下，憑決勝局贏11：7，力挫應屆歐青賽冠軍伊度亞約尼斯古（Eduard Ionescu），取個人今屆首勝。

黃鎮廷在第4場再上陣，但面對球路多變的約尼斯古，同樣束手無策，在決勝局早早落後下，港隊再次被扳平大分。吳柏男繼對伊朗隊後再打第5場，同樣決勝局不敵索斯。港隊可幸的是由於匈牙利隊不敵日本隊，同兩勝兩負，在與羅、匈兩軍的三方對賽中失場較少，力守次名。

港隊將與同組首名的日本隊、主場的中國隊等出線16強，中國隊的林高遠、梁靖崑、日本隊的張本智和今日比賽均有失局。男團賽果中較令人意外的是世界第7的中華台北隊，在主將林昀儒被列為密切接觸者，老將莊智淵腿傷同未能上陣下，3戰全敗出局。至於未有帶同老將波爾、奧查洛夫和法蘭斯卡出征的德國隊，亦僅以小組次名過關。

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另外，昨已提前晉級香港女隊，在女團分組賽最後一場收起杜凱琹及朱成竹，今屆首度落場的吳詠琳，與蘇慧音及李皓晴均直落3局贏波，助港隊場數3：0橫掃南非隊，與中國隊、日本隊及德國隊同樣分組賽全勝，首名晉級。

其後舉行的淘汰賽抽籤，香港男隊避過中、日等強隊所在的上線，明早11時於16強先鬥埃及隊；女隊則會在下午3時對羅馬尼亞隊。

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