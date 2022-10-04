歐聯｜國米迎巴塞爭出線　細恩帥位響警號稱獲管理層信任 (21:21)

國際米蘭vs.巴塞隆拿 now645台 明晨03：00直播

國際米蘭今季歐聯分組賽首戰不敵拜仁慕尼黑，上仗擊敗柏辛域陀尼亞響勝鼓，惟其後卻在聯賽吞下兩連敗，明晨迎戰巴塞更續有比利時隊前鋒盧卡古缺陣。據《米蘭體育報》報道，班主張康陽已接納管理層建議考慮換帥，名宿史坦高域及捷禾均成繼任人選，另一新帥候選人保羅蘇沙則被指已拒絕回巢執教。

細恩賽前承認球隊正經歷困難時期，但對繼續掌帥仍感樂觀，「誠然我們在關鍵時刻未能達到目標，上仗對拜仁正是例子，我們同時也需要把握得來不易的機會。事實上，我認為我擁有跟隨自己方向的球會及班主，過去年半我們一直保持緊密溝通，例如在收購盧卡古還是保羅戴巴拿，我們的意見是一致的」。細恩亦期望明晨能借助主場氣勢爭勝，「球員不會受上仗不敵羅馬影響，我看不到球隊士氣有動搖，主場球迷的打氣能為我們增添勝算」。

作客的巴塞隆拿在西甲氣勢如虹，開季7戰6勝1和暫居榜首，狀態大勇的射手羅拔利雲度夫斯基勢成國際米蘭心腹大患。不過，巴塞目前陣中有迪比及法蘭基迪莊等5名傷兵，令領軍作客米蘭的主帥沙維未敢掉以輕心，「對上一次他們缺少波索域下處於劣勢，但我不認為對羅馬的賽事能反映他們真正實力。這場賽事非常重要，我們不能輕舉妄動，要忠於自己的風格」。

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