港超｜郭嘉諾主持深水埗首操　盼改善體能心理等3方面　提高聯賽競爭性 (15:57)

深水埗今季升班後開季4戰全敗，失20球僅入1球，原主帥潘文迪在上周六大敗後隨即請辭，球會昨宣布由持有亞洲足協專業教練牌照的郭嘉諾接掌。這名42歲香港少帥曾領港足出戰2018年亞運及兩奪省港盃，在港超先後執教過佳聯元朗、和富大埔及天水圍飛馬3支區隊。

郭嘉諾在6月底領臺南市FC完成亞協盃分組賽後，於8月返港，他透露曾獲海外球會聘約，但經家人商量後決定暫留港發展，最終再次執教本地區隊，盼為香港足球發展出一分力，他說：「我希望來到後可提高聯賽競爭性，這樣也是幫助香港球圈，不要給對手覺得深水埗好弱、對壘時可輪換，而是深水埗有郭sir在，覺得要多加提防」。他透露簽約一年半，反映深水埗續留港超的決心。

不過，他承認這支「升班馬」預算有限，除在市場可選擇下僅從標準流浪借用烏克蘭籍門將奧利斯，在門將位置增良性競爭，在上半季將不會再簽入新外援，續以大部分華將的班底應戰。教練團則加入體能教練賴沛憶及曾在臺南市FC共事的運動心理學家鄧皓禮，從心理、體能和戰術3方面着手，「改善球隊需要時間和耐性，技術難跟對手抗衡下，就要多靠體能跑動、還有心理方面改善，早前多場大敗，球員是有信心危機，現在要向前看，踢出活力和拚勁，我相信可重新燃點這班球員的火」。

深水埗不少球員均是半職業有正職在身，郭嘉諾也不例外，同時要身兼香港西甲足球學校和兼職評述員工作，他說：「這是現實情况，誰不想只做一份工，只不過現在待遇未能向家庭交代時，所以留在本地球圈就要學識取平衡，做到兩者兼顧。既然有這麼大犧牲，就更加不要浪費時間」。

深水埗一對防中黎格爾及杜國榆，繼太陽飛馬青年軍及港足U23後，再次跟郭嘉諾共事。黎格爾更先後在3支區隊於郭sir麾下，「期待再次跟郭sir擦出火花，相信他可以凝聚球隊士氣」。去年全職見習土木工程師的他稱，未想太快為職業生涯定形，加上家人支持，故給自己最後一次機會再戰港超，期望以表現一圓入選大港腳的夢想。深水埗下仗為周六菁英盃對港會。

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