足球︱阿根廷前射手希古恩宣布美職完季掛靴 稱是時候結束17年球員生涯 (17:49)

希古恩在近14場美職入12球，腳風大順，不過他突然舉行記者會宣布，美職完季就會退役，「這決定早已考慮一段時間，來到邁阿密是我生涯其中一段美好時刻，包括與哥哥做隊友，但現在是時候跟職業足球說再見，足球帶給我不少好和壞的時刻，未來我將用更多時間與家人好好享受生活」。國際邁阿密以45分排東岸第8，仍有機會成前7晉身季後賽，常規賽尚餘2場。

希古恩在2005年出道阿根廷勁旅河床，之後效力過皇家馬德里、拿玻里、祖雲達斯、AC米蘭及車路士這些歐洲勁旅，合共上陣多達600場，贏過西甲和意甲冠軍各3次、1次歐霸盃等錦標，以及2015/16球季在拿玻里以36球奪意甲金靴獎。他曾為阿根廷隊上陣75場入31球，出戰過3屆世界盃，但在2014年世盃決賽對德國隊單刀射斜，成失冠罪人及生涯最大污點，他在2019年退出國家隊。皇馬等其效力過的球隊亦發文感謝其貢獻，已退役的阿根廷隊前隊友阿古路亦送上祝福，稱很榮幸能在國家隊並肩作戰。

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